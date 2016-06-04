Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле и скрылся

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Неизвестный автомобиль сбил 14-летнюю девочку вечером в пятницу, 3 июня, в Барнауле и скрылся с места ДТП. Теперь его разыскивают, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло на пешеходном переходе в районе улицы Попова, 204а. Девочку доставили в больницу, где ей оказана помощь.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию просьба сообщить в группу розыска ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу по телефонам: 393-544, 393-605. Либо в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефонам: 391-090, 393-555.