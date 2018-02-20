Автомобиль сбил ребенка в Барнауле и скрылся с места аварии

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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на ребенка, случившегося накануне днем на улице Юрина.

Как сообщили в городской ГИБДД, ДТП имело место в 12:40 в районе дома №202.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, ребенка 2007 года рождения, неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", - отмечают в Госавтоинспекции.

Правоохранители просят граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.