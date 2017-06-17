Автомобиль слетел в кювет после ДТП в Барнауле. Фото с места аварии

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием двух легковых автомобилей и КамАЗа произошла в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что машины столкнулись на шоссе Ленточный Бор. Запись об аварии появилась в паблике в 10:43.

На опубликованных снимках видно, что две иномарки - Nissan и Renault получили сильные повреждения, один из автомобилей слетел в кювет. Также на изображении можно увидеть оторванное колесо.

Один из очевидцев добавил, что участником ДТП также стал КамАЗ.