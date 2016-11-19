Автомобиль такси попал в ДТП утром 19 ноября в Барнауле - очевидцы
Авария произошла рано утром в субботу, 19 ноября
19 ноября 2016, 10:05
Фото: vk.com/barneos22
Столкновение двух иномарок произошло на пересечении улиц Малахова и Чудненко рано утром в субботу, 19 ноября. Об этом сообщают очевидцы аварии в паблике Barnaul 22.
Как пишут свидетели происшествия, автомобиль "Рено Логан" получил удар в бок. А второй автомобиль от удара отбросило на трамвайные пути встречного направления.
Судя по фотографиям, один из автомобилей принадлежит службе такси.
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