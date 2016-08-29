Автомобиль УАЗ улетел в обрыв в Горном Алтае, водитель погиб
ДТП произошло вечером 27 августа
29 августа 2016, 09:16
Фото: st.gde-fon.com
Водитель на автомобиле "УАЗ-469Б" слетел в обрыв вечером в субботу, 27 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.
ДТП произошло в селе Чоя. 38-летний водитель погиб на месте ДТП, а его 39-летний пассажир госпитализирован.
В ведомстве отмечают, что авария произошла, потому что водитель не выбрал безопасное расстояние для разворота.
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