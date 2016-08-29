Автомобиль УАЗ улетел в обрыв в Горном Алтае, водитель погиб

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Водитель на автомобиле "УАЗ-469Б" слетел в обрыв вечером в субботу, 27 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло в селе Чоя. 38-летний водитель погиб на месте ДТП, а его 39-летний пассажир госпитализирован.

В ведомстве отмечают, что авария произошла, потому что водитель не выбрал безопасное расстояние для разворота.