Автомобиль ВАЗ влетел в ограждение на алтайской трассе, погибла женщина

Женщина погибла в результате ДТП, произошедшего вечером в понедельник, 20 ноября, на 20 км трассы Алтай-Кузбасс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что водитель автомобиля ВАЗ-21070 ехал на большой скорости со стороны Кемерово в сторону трассы Р-256, не справился с управлением и влетел в барьерное металлическое ограждение справа по ходу движения.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля - 26-летняя женщина. Водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести, он был госпитализирован.