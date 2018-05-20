Автомобиль вылетел на трамвайные пути в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22

Легковой автомобиль вылетел на трамвайные пути в столице Алтайского края. Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что ДТП произошло около 7:30 на улице Попова в районе остановки "Сухой лог". Автомобиль вылетел на рельсы, попутно снеся металлические ограждения.

Подробности и причины произошедшего не приводятся.

Официальных комментариев по поводу ДТП на данный момент нет.