Автомобиль загорелся в Павловском районе Алтайского края

Фото: raichev.ru

Возгорание легкового автомобиля произошло вечером в воскресенье, 10 июля, в Павловском районе Алтайского края.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о ЧП поступила в 17:23 по местному времени. К 17:31 пожар удалось локализовать, а к 17:33 – ликвидировать.

Всего к тушению пожара от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и две единицы техники.

Читайте также: Вспыхнувший автомобиль в Рубцовске тушили шестеро пожарных

Отметим, что в ночь на воскресенье также горе автомобиль в Рубцовске.