Автомобиль загорелся в Павловском районе Алтайского края
Инцидент произошел вечером 10 июля
10 июля 2016, 18:34
Фото: raichev.ru
Возгорание легкового автомобиля произошло вечером в воскресенье, 10 июля, в Павловском районе Алтайского края.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о ЧП поступила в 17:23 по местному времени. К 17:31 пожар удалось локализовать, а к 17:33 – ликвидировать.
Всего к тушению пожара от МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и две единицы техники.
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Отметим, что в ночь на воскресенье также горе автомобиль в Рубцовске.
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