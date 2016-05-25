Автомобиль загорелся в поселке Алтайского края
Пожар произошел в поселке Степное озеро в Благовещенском районе
25 мая 2016, 07:34
Возгорание автомобиля произошло вечером во вторник, 24 мая, в поселке Степное озеро Благовещенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:06. Пожар удалось локализовать через восемь минут, еще через три минуты – ликвидировать.
К тушению пожара от МЧС России привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники.
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