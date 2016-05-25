Автомобиль загорелся в поселке Алтайского края

Возгорание автомобиля произошло вечером во вторник, 24 мая, в поселке Степное озеро Благовещенского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:06. Пожар удалось локализовать через восемь минут, еще через три минуты – ликвидировать.

К тушению пожара от МЧС России привлекались четыре человека личного состава и две единицы техники.