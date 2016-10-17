"АвтоВАЗ" начал работать четыре дня в неделю

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Компания "АвтоВАЗ" перешла работать на четырехдневную рабочую неделю. Такая мера связана со снижением продаж на рынке, пишет ТАСС.

Сотрудники автомобильной компании будут работать четыре раза в неделю до 19 февраля 2017 года включительно.

Однако полная рабочая неделя остается на линии B0, на которой выпускаются модели Lada Largus, Lada XRay и автомобили альянса Renault-Nissan.

ОАО "АвтоВА́З" — российская автомобилестроительная компания, крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Контроль над компанией принадлежит альянсу Renault-Nissan и Ростеху. Ранее выпускал автомобили марки ВАЗ с наименованиями "Жигули", "Нива", "Спутник", "Самара", "Ока". По состоянию на начало 2016 года производит автомобили под собственной торговой маркой Lada ("Лада"), а также автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, АвтоВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций. Штаб-квартира и основное производство находятся в городе Тольятти.