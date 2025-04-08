Алтайское Минобрнауки проконтролирует замену баннера ко Дню Победы с шестипалым солдатом
Скоро на месте возмутившего барнаульцев изображения установят ранее согласованный баннер
08 апреля 2025, 19:58, ИА Амител
Минобрнауки Алтайского края проконтролирует замену баннера ко Дню Победы, сгенерированного с помощью нейросети. Об этом сообщили в самом министерстве.
При оформлении заказа алтайское Министерство образования и науки сформировало техническое задание и выдало рекомендации по использованию брендбука, предложенного федеральным оргкомитетом по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Великой Победы.
"В результате технической ошибки и утраты исполнителем утвержденного эскиза заказчику исполнителем предоставлено и размещено на здании альтернативное изделие. Подрядчику была направлена соответствующая претензия, баннер демонтирован подрядчиком.
Отмечается, что в скором времени на месте сгенерированного нейросетью изображения с шестипалым солдатом установят ранее согласованный баннер.
Напомним, ранее изображение возмутило жителя Барнаула. Он упрекнул разработчиков проекта в исторической неточности и предположил, что иллюстрация сгенерирована искусственным интеллектом. В частности, странной ему показалась форма бойцов, на которой вместо погон, орденов и медалей изображены размытые красные точки. То же касается и Знамени Победы. Многие также заметили на руке одного из изображенных на баннере солдат шесть пальцев.
22:15:03 08-04-2025
За чей счёт?
00:28:29 09-04-2025
Да уж, обделались.
07:31:16 09-04-2025
Очень слабое "объяснение". Даже тут нормально сочинить не могут.
07:58:59 09-04-2025
"утраты исполнителем утвержденного эскиза" Так и говорите не было никакого утвержденного эскиза. Вы просто НЕ РАБОТАЕТЕ! Вы дармоеды! За вас все делают другие люди, а у вы даже не можете оторвать свою...от стула.
08:45:04 09-04-2025
так себе получилось, конечно, но трагедию разгонять не нужно.
увидели - исправили.
хорошо, что через новости коммуникация есть.
13:21:15 09-04-2025
Гость (08:45:04 09-04-2025) так себе получилось, конечно, но трагедию разгонять не нужно... Как знать, людей и за меньшее привлекали по статье за дискредитацию армии. А тут сам министр образования наверняка согласовал. Уровень???
08:50:00 09-04-2025
Это что же за "исполнитель" такой, который теряет эскиз? Ответственный!!! Именно с такими просто ОБЯЗАНЫ чиновники заключать договора и на них тратить бюджетные деньги. В список недобросовестных исполнителей надо вносить таких и выкидывать из возможных участников получения гос.заказов. Да еще и штраф влупить в десятикратном размере.
09:00:06 09-04-2025
Диалог: - где картинка для распечатки? - хз, сказали любую брать, чтобы улыбались. -А война какая?
- хз, вроде не с Наполеоном, точно. Чтобы гусар не было.
10:53:07 09-04-2025
Киса я хочу спросить Вас как художник художника, Вы рисовать умеете?
11:53:29 09-04-2025
да никакого эскиза и не было! никто в глаза не видел не эскиз, не тех задание. Всё слепили, как всегда, ан не вышло!
13:23:29 09-04-2025
Гость (11:53:29 09-04-2025) да никакого эскиза и не было! никто в глаза не видел не эски... У Вас в министерстве все так делается от одного места?
15:35:39 09-04-2025
У Вас в министерстве все так делается от одного места? Да разве ж это первый случай ? Посмотрите на мероприятия проводимые чиновниками за голову берёшься .
17:37:24 09-04-2025
Как же они "минобучают "и главное чему, если даже в таком плакатном деле опозорились.