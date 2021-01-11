Б – безысходность. Соцсети о постновогодней грусти и первом рабочем дне

Когда лучшее лекарство от тоски – юмор

11 января 2021, 13:16, Екатерина Смолихина

Первая официальная рабочая неделя 2021 года вступила в свои права. Время постновогодней грусти, торга и смирения. Чтобы смягчить удар перехода от обеденных завтраков к будильнику в 6 утра, специалисты советуют начинать первые рабочие дни с легкого и приятного. Речь идет, конечно, о рабочих обязанностях, но и о капельке "смешных картинок из интернета" забывать не стоит. 

Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе?

Что делать в первый рабочий день, чтобы быстро привыкнуть к работе?

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