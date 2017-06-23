B2B-клиентом Tele2 можно стать не выходя из дома

Компания Tele2 запускает систему электронного документооборота (ЭДО) для корпоративных клиентов. Новый сервис значительно упрощает и ускоряет их подключение к сети – теперь B2B-абонентам не нужно лично присутствовать при подписании документов.

Услуга электронного документооборота – самый простой способ для обмена юридическими документами и заключения договора между корпоративными клиентами и Tele2. Благодаря этому сервису компании могут пересылать и хранить всю необходимую для заключения договора на оказание услуг связи информацию в электронном виде.

ЭДО значительно сокращает время подключения к сети Tele2: теперь не обязательно ехать в офис, чтобы стать корпоративным клиентом оператора. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие электронную цифровую подпись, могут создать личный кабинет на сайте edo.tele2.ru.

Зарегистрировавшись на портале, компании высылают в Tele2 учредительные документы, необходимые для проверки контрагента и формирования договора на оказание услуг связи. После электронного подписания документов менеджеры Tele2 подключают клиентов и отправляют SIM-карты, предварительно уточнив удобное время и место доставки.

Кроме того, система ЭДО позволяет корпоративным клиентам Tele2 заключать дополнительные соглашения, а также оформлять заявки на подключение услуг и опций или на перенос корпоративных номеров в сеть Tele2 (MNP).

Подробнее ознакомиться с условиями корпоративных тарифов Tele2 можно на сайте оператора.