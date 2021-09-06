Бабье лето продолжается. О погоде в Алтайском крае 7 сентября
Осадков в регионе по-прежнему не будет, а вот палящее солнце уходить не собирается
7 сентября 2021, 06:01, Никита Бородкин
Ещё один день бабьего лета ожидается в Алтайском крае 7 сентября. По прогнозам синоптиков, днём воздух вновь прогреется до +30 градусов.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, в светлое время суток столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов. Без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит +25...+27 градусов. Без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с.
Комментарии
Новости партнеров