"Бабий ветер" и "Оно": названы книги, популярные у барнаульцев в 2018 году

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Библиотека имени Шишкова опубликовала рейтинг читательского интереса первых шести месяцев текущего года. Список состоит из 20 позиций, пишет прес-служба городской администрации, ссылаясь на библиотеку.

Сравнение рейтингов прошлого года и первого полугодия-2018 показало, что не все громкие бестселлеры выдержали испытание и оправдали ожидания читателей. "Так, не закрепила свой успех книга "iPhuck 10" Виктора Пелевина и "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары", - рассказывают в библиотеке. Их затмили новые произведения Дэна Брауна и Бориса Акунина. Кроме этого, за три месяца в топ-20 ворвался роман Януша Вишневского "Одиночество в Сети".

В библиотеке подчеркивают, что на первой строчке продолжает находиться Гузель Яхина, также регулярно барнаульцы читают книги Дины Рубиной, Стивена Кинга, Захара Прилепина, Татьяны Устиновой.

Рейтинг читательского интереса за первое полугодие-2018 в библиотеке выглядит следующим образом:

1. Яхина Гузель - "Зулейха открывает глаза", "Дети мои"

2. Акунин Борис - "Не прощаюсь…"

3. Рубина Дина - "Бабий ветер"

4. Иванов Алексей - "Тобол. Мало избранных", Прилепин Захар - "Обитель", Сенчин Роман - "Зона затопления", Рубанов Андрей - "Патриот"

5. Водолазкин Евгений - "Авиатор"

6. Толстой Лев - "Война и мир", Достоевский Федор - "Братья Карамазовы", Булгаков Михаил - "Белая гвардия", Бунин Иван - "Темные аллеи"

7. Ремарк Эрих Мария - "Искра жизни", Маркес Габриэль Гарсия - "Сто лет одиночества", Гессе Герман - "Степной волк"

8. Солженицын Александр - "Архипелаг ГУЛАГ"

9. Довлатов Сергей - "Заповедник", Аксенов Василий - "Таинственная страсть"

10. Браун Дэн - "Происхождение"

11. Киз Дэниел - "Цветы для Элджернона"

12. Гейман Нил - "Скандинавские боги"

13. Кинг Стивен - "Оно"

14. Несбе Ю - "Макбет", Мориарти Лиана - "Тайна моего мужа"

15. Лукьяненко Сергей - "Черновик", Сапковский Анджей - "Последнее желание", Стругацкие Аркадий и Борис - "Понедельник начинается в субботу", Брэдбери Рэй - "451 градус по Фаренгейту"

16. Митчелл Дэвид - "Голодный дом", Бойн Джон - "История одиночества"

17. Ферранте Элена - "Моя гениальная подруга", Флэгг Фэнни - "О чем весь город говорит", Тарт Донна - "Маленький друг"

18. Мюссо Гийом - "Девушка из Бруклина", Мойес Джоджо - "До встречи с тобой"

19. Сафарли Эльчин - "Когда я вернусь, будь дома", Вишневский Януш Леон - "Одиночество в Сети"

20. Устинова Татьяна - "Земное притяжение", Маринина Александра - "Последний рассвет", Флинн Гиллиан - "Исчезнувшая"