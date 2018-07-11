"Бабий ветер" и "Оно": названы книги, популярные у барнаульцев в 2018 году
Возглавили список произведения Яхиной Гузели
Фото: ejin.ru
Библиотека имени Шишкова опубликовала рейтинг читательского интереса первых шести месяцев текущего года. Список состоит из 20 позиций, пишет прес-служба городской администрации, ссылаясь на библиотеку.
Сравнение рейтингов прошлого года и первого полугодия-2018 показало, что не все громкие бестселлеры выдержали испытание и оправдали ожидания читателей. "Так, не закрепила свой успех книга "iPhuck 10" Виктора Пелевина и "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары", - рассказывают в библиотеке. Их затмили новые произведения Дэна Брауна и Бориса Акунина. Кроме этого, за три месяца в топ-20 ворвался роман Януша Вишневского "Одиночество в Сети".
В библиотеке подчеркивают, что на первой строчке продолжает находиться Гузель Яхина, также регулярно барнаульцы читают книги Дины Рубиной, Стивена Кинга, Захара Прилепина, Татьяны Устиновой.
Рейтинг читательского интереса за первое полугодие-2018 в библиотеке выглядит следующим образом:
1. Яхина Гузель - "Зулейха открывает глаза", "Дети мои"
2. Акунин Борис - "Не прощаюсь…"
3. Рубина Дина - "Бабий ветер"
4. Иванов Алексей - "Тобол. Мало избранных", Прилепин Захар - "Обитель", Сенчин Роман - "Зона затопления", Рубанов Андрей - "Патриот"
5. Водолазкин Евгений - "Авиатор"
6. Толстой Лев - "Война и мир", Достоевский Федор - "Братья Карамазовы", Булгаков Михаил - "Белая гвардия", Бунин Иван - "Темные аллеи"
7. Ремарк Эрих Мария - "Искра жизни", Маркес Габриэль Гарсия - "Сто лет одиночества", Гессе Герман - "Степной волк"
8. Солженицын Александр - "Архипелаг ГУЛАГ"
9. Довлатов Сергей - "Заповедник", Аксенов Василий - "Таинственная страсть"
10. Браун Дэн - "Происхождение"
11. Киз Дэниел - "Цветы для Элджернона"
12. Гейман Нил - "Скандинавские боги"
13. Кинг Стивен - "Оно"
14. Несбе Ю - "Макбет", Мориарти Лиана - "Тайна моего мужа"
15. Лукьяненко Сергей - "Черновик", Сапковский Анджей - "Последнее желание", Стругацкие Аркадий и Борис - "Понедельник начинается в субботу", Брэдбери Рэй - "451 градус по Фаренгейту"
16. Митчелл Дэвид - "Голодный дом", Бойн Джон - "История одиночества"
17. Ферранте Элена - "Моя гениальная подруга", Флэгг Фэнни - "О чем весь город говорит", Тарт Донна - "Маленький друг"
18. Мюссо Гийом - "Девушка из Бруклина", Мойес Джоджо - "До встречи с тобой"
19. Сафарли Эльчин - "Когда я вернусь, будь дома", Вишневский Януш Леон - "Одиночество в Сети"
20. Устинова Татьяна - "Земное притяжение", Маринина Александра - "Последний рассвет", Флинн Гиллиан - "Исчезнувшая"