Балкон как состояние русской души

Уже несколько дней интернет сотрясают сообщения о новых (не очень на самом деле) наказаниях за переоборудованные балконы. Первоначально ряд СМИ написали о том, что россиян будут штрафовать до пяти тысяч рублей за несанкционированное остекление или обшивку балконов.

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Вопрос дня Правда ли, что россиян начнут штрафовать за остекление и обшивку балконов?

Позже в Минстрое подчеркнули, что штрафы за такую "самодеятельность" не являются нововведением, они существовали и прежде. А с 1 марта 2022 года ответственность распространится на юридических лиц, владеющих помещениями.

Впрочем, некоторых граждан штрафы не пугают. Стремясь выделиться или расширить жилплощадь, люди иногда буквально выходят за рамки. Зато точно ни у кого такого нет.

Русские балконы как состояние души в нашей фотоподборке.