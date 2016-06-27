Банда "черных кредиторов" предстанет перед судом в Барнауле
Злоумышленники сумели оформить на подставных лиц 11 займов на сумму около 4 миллионов рублей
Фото: amdn.news
Группу мошенников, которые оформляли кредиты на подставных лиц, будут судить в Барнауле.
Всего на скамье подсудимых по обвинению в особо крупном мошенничестве и подделке документов предстанут восемь человек, сообщили в краевой прокуратуре.
Согласно версии следствия, в 2014 году обвиняемые входили в состав организованной группы, специализирующейся на получении кредитов в банках на подставных лиц.
"Участники группы подыскивали граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, и предлагали им за небольшое вознаграждение выступить заемщиками денежных средств, убеждая в том, что сами будут платить по кредиту. Для граждан создавалась вымышленная биография, место работы и регистрации, состав семьи. Все это подкреплялось подложными справками о доходе, официальном трудоустройстве", – объясняют детали незаконной схемы в надзорном ведомстве.
При этом для совершения преступлений в некоторых случаях использовались поддельные паспорта.
В итоге обвиняемые сумели незаконно оформить 11 кредитов на сумму около 4 миллионов рублей.
В скором времени уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.