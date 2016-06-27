Банда "черных кредиторов" предстанет перед судом в Барнауле

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Группу мошенников, которые оформляли кредиты на подставных лиц, будут судить в Барнауле.

Всего на скамье подсудимых по обвинению в особо крупном мошенничестве и подделке документов предстанут восемь человек, сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно версии следствия, в 2014 году обвиняемые входили в состав организованной группы, специализирующейся на получении кредитов в банках на подставных лиц.

"Участники группы подыскивали граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, и предлагали им за небольшое вознаграждение выступить заемщиками денежных средств, убеждая в том, что сами будут платить по кредиту. Для граждан создавалась вымышленная биография, место работы и регистрации, состав семьи. Все это подкреплялось подложными справками о доходе, официальном трудоустройстве", – объясняют детали незаконной схемы в надзорном ведомстве.

При этом для совершения преступлений в некоторых случаях использовались поддельные паспорта.

В итоге обвиняемые сумели незаконно оформить 11 кредитов на сумму около 4 миллионов рублей.

В скором времени уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Барнаула.