Банк "БКС Премьер": сбережения могут приносить хороший доход

Индивидуальные сберегательные счета в той или иной форме уже давно существуют в развитых странах. В России одним из перспективных инструментов призван стать ИИС – Индивидуальный инвестиционный счет. О его перспективах на российском фондовом рынке рассказал Дмитрий Быстревский, директор филиала Банка БКС Премьер в Барнауле.

- Насколько востребованными оказались индивидуальные инвестиционные счета? Сколько таких счетов открыто в БКС?

- Популярность инвестсчетов превзошла даже смелые ожидания и прогнозы участников рынка. В России на сегодняшний день открыто более 95 тысяч ИИС, из них 15,3 тысяч - в БКС. Сумма активов на счетах ИИС в БКС* на конец 2015 года составила более 1,5 миллиардов рублей.

- Смогут ли ИИС стать драйвером роста фондового рынка и привлечь физлиц, прежде никогда не инвестировавших в ценные бумаги?

- ИИС постепенно становится таким драйвером. Мы видим, что нововведение повышает интерес людей к инвестициям, потому что благодаря налоговым стимулам есть возможность попробовать свои силы на фондовом рынке. Поддержка со стороны государства уже говорит о том, что этот рынок – важная часть экономики и личного финансового планирования.

- Какие преференции получают владельцы ИИС?

- Владелец ИИС получает налоговый вычет от государства. Предоставляется один из двух вариантов налогового вычета, которые в разной форме могут компенсировать подоходный налог в 13% (НДФЛ). И еще один вариант, - когда инвестор не пользуется льготой на взнос, но весь доход, полученный по операциям на ИИС, освобождается от уплаты НДФЛ по истечении трех лет действия счета.

- Какова минимальная сумма, которую будущий владелец ИИС может положить на счет в БКС?

- У нас нет минимальной суммы для открытия брокерского счета с признаком ИИС и для его пополнения. Однако мы обращаем внимание клиентов на то, что взнос небольшой суммы средств снижает инвестиционные возможности, так как некоторые продукты, в которые клиенты могли бы инвестировать, содержат минимальный порог для входа.

- Какие инвестстратегии выбирают владельцы ИИС, каково соотношение рискованной части (вложения в инструменты фондового рынка) и консервативной?

- Клиенты выбирают для себя стратегии в зависимости от своего уровня опыта и знаний. Тем, кто только знакомится с финансовым рынком, мы рекомендуем использовать консервативные решения. К примеру, первая структурированная облигация, допущенная к торгам на Московской Бирже "Нота№1" со ставкой 13% годовых.

Часть новых клиентов покупает доллары и евро. Через биржу это можно сделать выгодно. Часть клиентов выбирает более рискованные стратегии. Клиенты, которые уже имеют успешный опыт инвестирования на рынке, в большинстве своем выбирают агрессивные стратегии. Они, например, активно торгуют акциями и на срочном рынке. Но это подходит не всем клиентам, так как требует активного вовлечения клиента в процесс торговли и управления своим счетом.Пошаговая инструкция по открытию ИИС от "БКС Премьер":

Куда прийти?

- В лицензированную брокерскую или управляющую компанию.

Какие документы при себе иметь?

- Для открытия счета достаточно иметь паспорт РФ.

Какие бумаги нужно заполнить?

- Стандартный комплект на открытие брокерского счета. Все необходимые документы при клиенте подготовит сотрудник компании.

Сколько времени занимает открытие счета?

- Не более 20 минут.

Нужно ли перед приходом в офис уже принять решение о варианте инвестирования?

- Принципиальное решение об инвестировании, а также о том, какая стратегия будет использоваться, клиент может принять как при открытии ИИС, так и позже.

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