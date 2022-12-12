Банк «Открытие»: 11% сибиряков, забайкальцев и жителей Бурятии планируют завести счёт или карту в юанях

У 44% жителей Сибири, Забайкалья и Бурятии ухудшилось отношение к доллару и евро в результате событий 2022 года. 24% стали больше доверять рублю, а 13% — лучше относиться к валютам «дружественных» стран (юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ). Заменят ли азиатские валюты в сбережениях доллары и евро — покажет время. Таковы результаты опроса* об изменении отношения россиян к валютам, проведённого банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

Две трети (63%) опрошенных жителей СФО, Забайкалья и Бурятии, как и годом ранее, продолжают верить в крепкую национальную валюту. Ещё 24% заявили, что стали больше доверять рублю. А вот у 13% вера в рубль уменьшилась.

44% респондентов стали хуже относиться в 2022 году к доллару и евро (24% скорее хуже, 20% точно хуже). У половины ответивших отношение к главным мировым валютам не поменялось. Улучшили своё отношение к доллару и евро лишь 6%.

13% заявили об улучшении из-за событий 2022 года отношения к валютам «дружественных» стран — юаню, индийской рупии, турецкой лире, дирхаму ОАЭ (у 10% оно скорее улучшилось, у 3% точно улучшилось). У 6% отношение к этим валютам ухудшилось. При этом 80% опрошенных не изменили своего отношения к основным азиатским валютам и турецкой лире.

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У 11% сибиряков, жителей Забайкалья и Бурятии появились планы завести счёт или карту в юанях. Число владельцев сбережений в юанях уже выросло в этом году с 1% до 3%. При этом 85% респондентов не имели счёта или карты в юанях и не планируют заводить.

81% (самый высокий процент по стране) не имели и не планируют иметь сбережения в долларах и евро. 5% имели такие сбережения раньше и сохранили их. У 9% такие сбережения раньше были, а сейчас нет. 4% не имели сбережений в долларах и евро, но хотят их завести. Лишь 1% тех, кто не имел таких валютных сбережений, уже завёл их в 2022 году.

*Опрос проведён банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 2-7 декабря методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1005 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.