Банк «Открытие» упростил перечисление зарплаты для предпринимателей

Перечислять сотрудникам зарплату из 1С на «Бизнес-портале» — интернет-банке для малого и среднего бизнеса — стало проще. Банк «Открытие» добавил и другие новые полезные функции. Например, для инвестиций и ведения учёта онлайн.

Перечисление зарплаты

Зарплатные ведомости теперь можно отправлять на «Бизнес-портал» напрямую из 1С, документы придут в режиме реального времени. Для этого понадобятся зарплатный проект в банке «Открытие» и бесплатный сервис прямого обмена с банком из 1С — DirectBank. Подключить его можно на «Бизнес-портале», воспользовавшись пошаговой инструкцией.

Чтобы перечислять зарплату через 1С DirectBank, необходимо сформировать зарплатную ведомость в 1С и отправить её в банк. Если потребуется, перед подписанием ведомости в интернет-банке её можно будет дополнить. Следить за статусом исполнения зарплатной ведомости можно в 1С.

Инвестиции

В разделе «Инвестиции» изменилось отображение счетов. Теперь деньги сгруппированы по площадкам и валютам: фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок и так далее. Онлайн можно разместить или вывести средства, посмотреть активы на своих брокерских счетах, заказать брокерский отчёт.

Доступна также аналитика рынка: свежие новости, дневные обзоры, стратегии, аналитические комментарии, рекомендации и прогнозы от команды «Открытие Research». Любой из отчётов можно бесплатно скачать в PDF.

Бухгалтерия

В разделе «Бухгалтерия» теперь можно подключить и использовать сервисы учёта и отчётности для предпринимателей. «Платежи» — бесплатный сервис, который поможет рассчитать и уплатить налоги и взносы по упрощённой системе налогообложения (УСН). А с помощью бесплатного сервиса «Декларации онлайн» клиенты на УСН без сотрудников смогут подавать через «Бизнес-портал» декларации в налоговую.

Налоговая

Сервис «Данные в налоговые органы» позволит всем клиентам «Бизнес-портала» вносить изменения в данные ИП/ООО в Федеральной налоговой службе. ИП могут онлайн изменить ОКВЭД, паспортные данные, гражданство или адрес регистрации; юрлица могут менять ОКВЭД, наименование компании, данные руководителя и адрес регистрации. Подать заявление в ФНС до 28 января 2023 года можно бесплатно.

Эти и другие возможности «Бизнес-портала» доступны на любых устройствах: на компьютере или ноутбуке через bp.open.ru; на смартфоне или планшете iOS/Android через мобильный браузер.

За всеми новостями «Бизнес-портала» можно следить в дайджесте событий.