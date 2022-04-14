Банк ВТБ резко снизил ставки по ипотеке

С 14 апреля ВТБ изменил условия по всем базовым ипотечным программам. Минимальная ставка снижена на 5,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба банка.

Минимальная ставка доступна клиентам, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчётов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости.

«Снижение уровня ключевой ставки стало однозначным сигналом для крупнейших игроков улучшать условия по ипотеке. Жилищные кредиты имеют особое значение для населения, и „заморозка“ рынка на длительный срок просто недопустима. Поэтому мы оперативно приняли решение снизить ставки, причём даже ниже уровня ключевой, считая это своей социальной задачей в нынешних условиях», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Эксперт добавил, что модернизация госпрограммы поможет приобрести квартиры в новостройках на более выгодных условиях, но теперь и на вторичном рынке стоит ожидать роста числа сделок.

«Мы должны понимать, что ставки по ипотеке пока будут оставаться двузначными. Однако регулятор уже анонсировал продолжение тренда на смягчение денежно-кредитной политики, что должно отразиться и на постепенной нормализации цен на рынке ипотеки», — подытожил Печатников.

Подать заявку на ипотеку ВТБ заёмщики могут в офисах, на сайте банка и через застройщиков. Клиенты, которые получили одобрение заявок по предыдущим ставкам, могут переоформить их на более выгодных условиях.