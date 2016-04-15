Банки региона поддерживают аграриев рублем

В I квартале 2016 года объем кредитной поддержки, направленной Алтайским филиалом Россельхозбанка на проведение сезонных полевых работ, составил 1,2 млрд рублей. Из них в том числе предприятиям малых форм хозяйствования выдано 551,8 млн рублей и 648,3 млн рублей – среднему и крупному бизнесу.

По состоянию на 1 апреля объемы кредитования в этом секторе на 28% превышают показатели филиала за аналогичный период прошлого года.

Планируемый объем финансирования сезонных работ по региону на 2016 год – 3,9 млрд рублей. Доля Россельхозбанка в кредитовании сезонно-полевых работ в Алтайском крае составит не менее 70 процентов от необходимого объема.

"Банк делает все возможное, чтобы кредитные ресурсы для сельхозпроизводителей были более доступными: сохраняется широкий перечень направлений целевого использования заемных средств, гибкий подход к залоговому обеспечению и другим условиям кредитования. Кроме того, в марте текущего года значительно снижены кредитные ставки для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – сокращение составило от 1,5 до 3,6 процентных пункта в зависимости от категории заемщика", – рассказал директор Алтайского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Дмитрий Потылицын.