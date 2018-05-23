Банкротно-цементный: барнаульский завод должен выплатить ВТБ 831 млн рублей
Конкурсное производство открыто до середины октября. Сейчас предстоит провести оценку имущества для его последующей распродажи.
Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом ООО "Алтайский цемент" из-за долга в 831,3 млн рублей перед банком ВТБ. На предприятии введено конкурсное производство до середины октября 2018 года.
Как следует из материалов дела, в настоящее время сформирован реестр требований кредиторов на общую сумму 865 125 816,99 рублей. При этом непосредственно ВТБ "Алтайский цемент" задолжал 831,3 млн рублей. Другими кредиторами являются ЗАО "Завод железобетонных изделий-100" и ООО "БетонСнаб".
По результатам финансового анализа временным управляющим сделан вывод, что должник неплатежеспособен, финансово-хозяйственную деятельность предприятие не ведёт, восстановление платежеспособности невозможно: "Предприятие испытывает недостаток собственных средств для формирования запасов и затрат".
Движимое и недвижимое имущество за должником не зарегистрировано. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году выручка "Алтайского цемента" составила 4,5 млн рублей, чистый убыток — 5,8 млн руб. Между тем с 2014 по 2016 год выручка "Алтайского цемента" упала с 766,8 до 4,5 млн рублей.
Ранее ООО находилось под процедурой наблюдения (до 15 мая 2018 года). Заявление о банкротстве в арбитраж банк ВТБ подал еще в октябре прошлого года. Конкурсным управляющим на ближайшие месяцы назначена Альбина Аминова.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания "Алтайский цемент", занимающаяся оптовой торговлей стройматериалами, зарегистрирована в 2014 году в Барнауле по адресу: улица Северо-Западная, 2 "а". Уставный капитал ООО равен 10 тысячам рублей. Ранее директором компании указывался Владимир Илларионов, однако позднее данные сведения были признаны недостоверными. Учредитель — Лечи Шарипов.
По состоянию на 31 декабря 2016 года внеоборотные активы должника составляли 540 тыс. рублей. Оборотные активы — 13,042 млн рублей. Дебиторская задолженность равнялась 32,452 млн рублей, финансовые вложения — 2,713 млн рублей. Денежные средства должника — 53 тысячи рублей.