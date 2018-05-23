Банкротно-цементный: барнаульский завод должен выплатить ВТБ 831 млн рублей

Арбитражный суд Алтайского края признал банкротом ООО "Алтайский цемент" из-за долга в 831,3 млн рублей перед банком ВТБ. На предприятии введено конкурсное производство до середины октября 2018 года.

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Прочее "Алтайский цемент", увязнув в долгах перед ВТБ, угодил под "наблюдение"

Как следует из материалов дела, в настоящее время сформирован реестр требований кредиторов на общую сумму 865 125 816,99 рублей. При этом непосредственно ВТБ "Алтайский цемент" задолжал 831,3 млн рублей. Другими кредиторами являются ЗАО "Завод железобетонных изделий-100" и ООО "БетонСнаб".

По результатам финансового анализа временным управляющим сделан вывод, что должник неплатежеспособен, финансово-хозяйственную деятельность предприятие не ведёт, восстановление платежеспособности невозможно: "Предприятие испытывает недостаток собственных средств для формирования запасов и затрат".

Движимое и недвижимое имущество за должником не зарегистрировано. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2016 году выручка "Алтайского цемента" составила 4,5 млн рублей, чистый убыток — 5,8 млн руб. Между тем с 2014 по 2016 год выручка "Алтайского цемента" упала с 766,8 до 4,5 млн рублей.

Ранее ООО находилось под процедурой наблюдения (до 15 мая 2018 года). Заявление о банкротстве в арбитраж банк ВТБ подал еще в октябре прошлого года. Конкурсным управляющим на ближайшие месяцы назначена Альбина Аминова.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, компания "Алтайский цемент", занимающаяся оптовой торговлей стройматериалами, зарегистрирована в 2014 году в Барнауле по адресу: улица Северо-Западная, 2 "а". Уставный капитал ООО равен 10 тысячам рублей. Ранее директором компании указывался Владимир Илларионов, однако позднее данные сведения были признаны недостоверными. Учредитель — Лечи Шарипов.

По состоянию на 31 декабря 2016 года внеоборотные активы должника составляли 540 тыс. рублей. Оборотные активы — 13,042 млн рублей. Дебиторская задолженность равнялась 32,452 млн рублей, финансовые вложения — 2,713 млн рублей. Денежные средства должника — 53 тысячи рублей.