Баннер с улыбками читателей Amic.ru украсит главную площадь Барнаула
Рассказываем, где можно увидеть подарок читателей Amic.ru родному городу
Баннер с улыбками горожан в подарок Барнаулу готов. Приходите посмотреть его в День города, 16 сентября, с 10 часов утра и до 20.00 вечера.
Располагаться баннер будет на площади Сахарова — на аллее, ведущей к фонтану и театру драмы. Здесь же будет расположена площадка редакции Amic.ru. Мы будем рады знакомству с вами.
Приходите, фотографируйтесь, делитесь фото в социальных сетях и получайте призы - билеты в кино.
Напомним, в преддверии Дня города портал Amic.ru объявил акцию "Подари улыбку Барнаулу". В течение двух недель читатели сайта присылали фотографии. А мы из них собрали большой баннер "Барнаул — это мы!", который разместим на одной из главных площадок города накануне 287-летия столицы Алтайского края.
Что нужно сделать, чтобы получить приз:
1. Делайте фото с баннером "Барнаул – это мы";
2. Выкладывайте получившийся снимок в любой удобной для вас соцсети – ВК, ФБ, ОК, Instagram.
3. Далее действуйте в зависимости от выбранной соцсети.
Если вы выложили фото во "ВКонтакте", Фейсбуке или Instagram:
1. Подписывайте снимок "Хочу в кино!" и отмечайте страничку Amic.ru (в зависимости от выбранной соцсети) ВК, ФБ, Instagram;
2. Ставьте хештеги #БарнаулЭтоМы #конкурсAmic (чтобы мы могли вас найти при подведении итогов);
3. Не забудьте присоединиться к группе Amic.ru во ВК, ФБ или Instagram;
Если вы решите выложить фото в ОК:
1. На личной страничке пишите "Хочу в кино!" и отмечайте страницу Amic.ru в ОК;
2. Выкладывайте фото в альбом "Барнаул - это мы";
3. Не забудьте присоединиться к Amic.ru в ОК.
18 сентября в 15:00 подведем итоги и вручим семи участникам, сделавшим самые креативные фото и выполнившим вышеперечисленные условия, по два билета в кинотеатр "Формула" на любой сеанс кино.
* Помните, что до подведения итогов ваш профиль в ОК должен быть открыт, чтобы мы могли связаться с вами при награждении.