Баннер с улыбками читателей Amic.ru украсит главную площадь Барнаула

Баннер с улыбками горожан в подарок Барнаулу готов. Приходите посмотреть его в День города, 16 сентября, с 10 часов утра и до 20.00 вечера.

Располагаться баннер будет на площади Сахарова — на аллее, ведущей к фонтану и театру драмы. Здесь же будет расположена площадка редакции Amic.ru. Мы будем рады знакомству с вами.

Приходите, фотографируйтесь, делитесь фото в социальных сетях и получайте призы - билеты в кино.

Напомним, в преддверии Дня города портал Amic.ru объявил акцию "Подари улыбку Барнаулу". В течение двух недель читатели сайта присылали фотографии. А мы из них собрали большой баннер "Барнаул — это мы!", который разместим на одной из главных площадок города накануне 287-летия столицы Алтайского края.

Что нужно сделать, чтобы получить приз:

1. Делайте фото с баннером "Барнаул – это мы";

2. Выкладывайте получившийся снимок в любой удобной для вас соцсети – ВК, ФБ, ОК, Instagram.

3. Далее действуйте в зависимости от выбранной соцсети.

Если вы выложили фото во "ВКонтакте", Фейсбуке или Instagram:

1. Подписывайте снимок "Хочу в кино!" и отмечайте страничку Amic.ru (в зависимости от выбранной соцсети) ВК, ФБ, Instagram;

2. Ставьте хештеги #БарнаулЭтоМы #конкурсAmic (чтобы мы могли вас найти при подведении итогов);

3. Не забудьте присоединиться к группе Amic.ru во ВК, ФБ или Instagram;

Если вы решите выложить фото в ОК:

1. На личной страничке пишите "Хочу в кино!" и отмечайте страницу Amic.ru в ОК;

2. Выкладывайте фото в альбом "Барнаул - это мы";

3. Не забудьте присоединиться к Amic.ru в ОК.

18 сентября в 15:00 подведем итоги и вручим семи участникам, сделавшим самые креативные фото и выполнившим вышеперечисленные условия, по два билета в кинотеатр "Формула" на любой сеанс кино.

* Помните, что до подведения итогов ваш профиль в ОК должен быть открыт, чтобы мы могли связаться с вами при награждении.