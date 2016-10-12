Баннеры с портретами должников по ЖКХ начали вывешивать на улицах Барнаула

Баннеры с портретами барнаульцев, которые задолжали огромные суммы за коммунальные услуги, появились на улицах краевой столицы, об этом сообщает городская пресс-служба.

Энергетики и приставы надеются, что хотя бы такой способ борьбы с неплательщиками окажется эффективным и должникам станет стыдно за свои долги. Еще на очереди около 30 фамилий барнаульцев, чьи лица могут появиться на краевых улицах.

По словам заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко, МУП "Энергетик" начало отключение горячей воды из-за долгов. Чиновник уверен, что подобные баннеры помогут в борьбе с должниками. Тем более что задолженность за коммунальные услуги вполне можно приравнять к краже.



