Барнаул и 11 районов края могут больше всего пострадать от паводка – МЧС

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Барнаулу и еще 11 районам Алтайского края паводок в текущем году угрожает больше всего.

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Инфографика Каким городам и районам Алтайского края угрожает паводок? Инфографика

Об этом 6 апреля проинформировали в ГУ МЧС по региону. "По данным прогнозов, наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Заринском, Рубцовском, Шипуновском, Краснощековском, Хабарском, Красногорском, Петропавловском, Чарышском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Первомайском районах и городе Барнауле", – указывают в спасательном ведомстве.

Также в МЧС добавляют, что за минувшие сутки к работе на территории Алтая привлекались 15 оперативных групп, которые ведут мониторинг ситуации на местах.

В настоящее время в регионе активно продолжается разрушение ледового покрова на реках. Уровень воды в водных артериях региона постоянно возрастает.

Напомним, что в краевой столице вода вплотную подбирается к поселку Ильича. Уровень Оби в районе Барнаула на 6 апреля составил 386 сантиметров.



