Барнаул и его "Афродита": как благоустроили забытый всеми фонтан

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

21 августа в Индустриальном районе города Барнаула состоялось открытие фонтана "Афродита". Весь июль здесь проводились восстановительные работы: возобновлено водо- и электроснабжение фонтана, отреставрирована чаша и произведена покраска малой архитектурной формы.

Кроме этого, были проведены работы по асфальтированию подходных дорожек и обрезка деревьев на прилегающей территории.

Фонтан был торжественно открыт выступлением Барнаульского духового оркестра.