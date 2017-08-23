Барнаул и его "Афродита": как благоустроили забытый всеми фонтан

Почти 10 лет фонтан был в нерабочем состоянии

23 августа 2017, 11:42

фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

21 августа в Индустриальном районе города Барнаула состоялось открытие фонтана "Афродита". Весь июль здесь проводились восстановительные работы: возобновлено водо- и электроснабжение фонтана, отреставрирована чаша и произведена покраска малой архитектурной формы. 

Кроме этого, были проведены работы по асфальтированию подходных дорожек и обрезка деревьев на прилегающей территории.

Фонтан был торжественно открыт выступлением Барнаульского духового оркестра.

Новый фонтан

Новый фонтан "Афродита" открыли в Барнауле под оркестровые мелодии

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