Барнаул и его "Афродита": как благоустроили забытый всеми фонтан
Почти 10 лет фонтан был в нерабочем состоянии
23 августа 2017, 11:42
фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
21 августа в Индустриальном районе города Барнаула состоялось открытие фонтана "Афродита". Весь июль здесь проводились восстановительные работы: возобновлено водо- и электроснабжение фонтана, отреставрирована чаша и произведена покраска малой архитектурной формы.
Кроме этого, были проведены работы по асфальтированию подходных дорожек и обрезка деревьев на прилегающей территории.
Фонтан был торжественно открыт выступлением Барнаульского духового оркестра.
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