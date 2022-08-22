Барнаул и Новоалтайск в вечерних огнях сфотографировали с борта МКС

Барнаульский фотограф и автор Telegram-канала «Город, ночь, и всё такое» поделился фотографией вечерних Барнаула и Новоалтайска, сделанной с борта международной космической станции.

«Наткнулся на сайте NASA на свежую фотку Барнаула (и Новоалтайска заодно), снятую с борта МКС в 2022 году. Нашли свой дом?» — поинтересовался фотограф.