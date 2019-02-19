Барнаул и Новосибирск может соединить скоростная "Ласточка" уже в 2019 году

Барнаул и соседний Новосибирск может соединить сверхскоростной поезд "Ласточка" уже к концу 2019 года. Никаких технических и юридических причин, чтобы оттягивать это решение, сейчас нет. Об этом на встрече с журналистами заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов во время подписания соглашения о сотрудничестве с партией "Единая Россия", направленного на контроль качества пассажирских перевозок в регионе.

Новости

Прочее Скоростной поезд "Ласточка" соединит Барнаул с Новосибирском в 2017 году

Зотов выразил уверенность, что поезд будет запущен уже в ближайший год. Доехать из Барнаула до Новосибирска после запуска "Ласточки" можно будет за 2,5 часа. Это позволит наладить экономические и туристические связи между двумя сибирскими регионами. Аналогичные поезда в прошлом году были запущены между Псковом и Нижним Новгородом, Москвой и Иваново.

На вопрос о том, что в РЖД уже несколько раз анонсировали запуск поезда, но переносили по экономическим и техническим причинам, Илья Зотов заверил, что у него есть рычаги воздействия на руководство корпорации и он может помочь с тем, чтобы проект сдвинулся с мертвой точки.

"Когда приехал в Калининград в 2017 году и заявил, что городу необходима "Ласточка", то на меня тоже смотрели удивленно. "Ласточка" к нам? Зачем? Никогда такого не будет. Я говорил с одним из менеджеров РЖД, и тот тоже не верил, что в Калининграде появится сверхскоростной поезд. Через год "Ласточка" в Калининграде была запущена. У нашей организации есть возможность влиять на то, в каких регионах появятся "Ласточки". Это достигается в правовом режиме. Мы видим большой спрос в таком поезде у жителей Новосибирска и Барнаула. Поезд может курсировать бесперебойно в любое время года и погоду", – сообщил Илья Зотов.

Напомним, что поезд "Ласточка", созданный представителями немецкого концерна Siemens для РЖД, летом 2014 года совершал тестовый рейс из Барнаула в Новосибирск. "Ласточка" способна доставлять пассажиров из Барнаула в Новосибирск за три часа. Запуск поезда на постоянной основе откладывали несколько раз. Сначала ожидалось, что он начнет курсировать в 2017 году, но этого так и не произошло.