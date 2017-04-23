Барнаул и шесть сибирских центров предложили объединить в один регион

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Идею о создании единого сибирского урбанизированного региона путем объединения Барнаула, Красноярска, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Омска и Томска высказал спикер заксобрания Красноярского края Александр Усс.

С данной инициативой он выступил в своей статье "Время новых решений", которая опубликована красноярским краевым парламентом. По мнению Усса, в современном мире крупные городские агломерации и урбанизированные регионы являются центрами экономического роста и технологического развития, поскольку именно они концентрируют в себе экономическую активность и человеческий капитал.

"Всего в России может быть создано 5–6 крупных урбанизированных регионов с численностью населения по 10–30 миллионов человек, которые будут обеспечивать быстрый экономический рост. Особая и очень важная тема — формирование таких регионов в южном поясе Сибири и Дальнего Востока", - отмечает Александр Усс.

В СФО, по его мнению, можно создать Южно-Сибирский урбанизированный регион, в который войдут Омск, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск и Красноярск.

На Дальнем Востоке, согласно логике политика, в рамках урбанизированного центра следует объединить Владивосток, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

"В перспективе до 2050 года в Южно-Сибирском урбанизированном регионе могут проживать до 13 миллионов человек, в Дальневосточном — до 3,4 миллиона. Формирование таких крупных центров экономического развития позволит существенно усилить позиции России в сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Средней Азии. Вполне возможно, именно урбанизированным регионам необходимо присваивать статус территорий опережающего развития", - считает Усс.

Воплощение данной идеи на практике, уверен спикер красноярского заксобрания, способствовало бы тому, что Сибирь развивалась бы не как сырьевая колония, а как форпост России за Уралом и источник экономической мощи и геополитического могущества страны.