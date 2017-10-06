Барнаул обретет нового главу города в конце декабря

Конкурсные процедуры по избранию главы города в Барнауле пройдут до 28 ноября. После этого одобренные кандидатуры вынесут на голосование в городскую думу на сессии в конце декабря. Сроки проведения конкурса определили депутаты БГД на своей первой сессии в пятницу, 6 октября. Подробности из зала заседания передает корреспондент портала Amic.ru.

Даты приема документов пока не определены, но все процедуры будут проведены до 28 ноября. Затем комиссия проверит подлинность документов. Голосование по кандидатам состоится на сессии БГД в декабре 2017 года.

Конкурс будет проведен при наличии хотя бы двух кандидатов, предоставивших документы. Участие в нем смогут принять имеющие высшее образование, стаж работы руководителем не менее полгода, без судимости, иностранного гражданства, знающие Конституцию РФ и основные законы.

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Прочее Поспорили - и хватит: депутаты гордумы одобрили изменения в Устав Барнаула

С новым созывом БГД вступили в силу поправки в городской Устав, которые отменили систему двуглавости в городе. С 2010 по 2017 год мэрию Барнаула возглавлял избранный по контракту глава администрации (сити-менеджер), а городскую думу - глава города. Первый занимался городским хозяйством, второй руководил депутатским корпусом, а в городе имел скорее представительную функцию. Теперь руководителя думы, как и семь лет назад, будут именовать председателем. А вывеску "сити-менеджер" на одной из дверей в администрации заменят на "глава города". Функции обоих это особенно не меняет. Глава города будет избираться точно так же по конкурсу: то есть сначала претендентов оценивает комиссия, а потом за них голосуют депутаты.

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Полномочия действующего главы администрации Барнаула Сергея Дугина истекают после вступления в должность нового главы. Скорее всего, Дугин снова будет претендовать на этот пост.

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