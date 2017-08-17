Барнаул обретет свои часы-куранты

Фото: barnaul.org

Бой курантов смогут имитировать часы на улице Георгия Исакова в Барнауле после реконструкции, сообщили в пресс-центре городской администрации.

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Прочее Установка уличных часов идет на улице Георгия Исакова в Барнауле

Напомним, что восстановление этих часов в настоящее время продолжается. На минувших выходных специалисты "Барнаулгорсвета" установили на стелу новые часовые механизмы.

Их заказали на подольском предприятии "Кварц". Каждый из механизмов весит по 70 килограммов. Примечательно, что они изготовлены специально для работы в суровых условиях Сибири, то есть холода, как заявляют в мэрии, для них не станут помехой. К слову, в свое время эти часы перестали идти именно из-за холодов.

"В комплекте предусмотрена установка приемника ГЛОНАСС GPS, который будет синхронизировать время работы часов, а также функция звуковой имитации боя часов, возможность использования которой будет обсуждаться", - уточняют городские власти.

В данный момент завершаются работы по реконструкции основания стелы часов, а также по оформлению корпуса. Затем механизмы подключат к электрощитку.