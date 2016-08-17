Барнаул оказался вне июльского температурного рекорда

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Барнаул оказался вне температурного рекорда, который в июле был побит на Земле за всю историю наблюдений.

Напомним, в NASA заявили, что за 136 лет метеонаблюдений на Земле еще не было столь жаркого месяца.

Между тем этот тренд не затронул Барнаул. Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, максимальная температура в краевой столице в июле регистрировалась 13-го числа и составила +30,1 градуса Цельсия.

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Рекорд же был установлен в 1953 году, когда температура в Барнауле достигла показателя +38 градусов.

"В Барнауле минувший июль был теплым и дождливым, но в данном случае рекордов ни по температуре, ни по количеству осадков не зафиксировано", – отметила собеседница, уточнив, что в целом количество осадков практически вдвое превысило норму — 116 миллиметров при норме в 64 миллиметра.

Впрочем, один рекорд в краевой столице все же был побит. В данном случае речь идет о грозовых явлениях. Самым грозовым в Барнауле был июль 1978 года. Тогда гром и молния наблюдались в региональном центре на протяжении 14 дней.

В этом же году количество гроз значительно превзошло предыдущее достижение. Грозовые явления в июле в Барнауле наблюдались на протяжении аж 20 дней.