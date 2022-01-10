Барнаул после метели сковали утренние пробки

Самая тяжёлая ситуация на улице Северо-Западной – затор перетекает в пробку на Ленина

10 января 2022, 09:30, Илья Звягинцев

После прошедшей накануне метели улицы Барнаула с утра сковали серьёзные автомобильные заторы. По информации сервиса "Яндекс. Пробки", местами они достигают отметки 8 баллов.

Самая тяжёлая ситуация наблюдается на улице Северо-Западной. Автомобили здесь стоят от улицы Антона Петрова до проспекта Ленина. 

На Ленина также наблюдается серьёзный затор. Неподалёку от улицы Матросова произошло ДТП, которое затрудняет движение автомобилей в сторону центра.

Автомобилистам также придётся постоять на улице Советской Армии, на некоторых участках Павловского тракта и отдельных участках дорог в центре Барнаула.

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