Барнаул с Бишкеком соединят новым автобусным рейсом

Фото: panoramio.com

Барнаул и столицу Кыргызстана – Бишкек – соединит новый автобусный маршрут.

Как сообщает Барнаульский автовокзал, с 15 апреля новый рейс появится на маршруте Томск – Бишкек, который проходит через краевую столицу.

Ранее в Бишкек можно было уехать по средам в 22:00. Теперь же в столицу Кыргызстана можно отправиться и по пятницам.

Новый автобус будет выезжать из Барнаула также в 22:00. Для жителей края в автобусе резервируют десять мест.