Барнаул с Бишкеком соединят новым автобусным рейсом
Жители Алтайского края смогут воспользоваться новым автобусным маршрутом, начиная с 15 апреля
14 апреля 2016, 08:52
Фото: panoramio.com
Барнаул и столицу Кыргызстана – Бишкек – соединит новый автобусный маршрут.
Как сообщает Барнаульский автовокзал, с 15 апреля новый рейс появится на маршруте Томск – Бишкек, который проходит через краевую столицу.
Ранее в Бишкек можно было уехать по средам в 22:00. Теперь же в столицу Кыргызстана можно отправиться и по пятницам.
Новый автобус будет выезжать из Барнаула также в 22:00. Для жителей края в автобусе резервируют десять мест.
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