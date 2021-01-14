Барнаул сковали многокилометровые пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 14 января. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 18:05, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).

Согласно статистике, по четвергам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 3 балла (местами затруднения).

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский, Комсомольский и Строителей, а также улицы Власихинская, Челюскинцев и Малахова, переулок Ядринцева и Павловский тракт.