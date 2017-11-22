Барнаул включили в 30 лучших городов по качеству общественного транспорта

Фото: сайт Барнаула

Эксперты Domofond.ru составили рейтинг 100 лучших городов страны по качеству работы общественного транспорта. Столица Алтайского края по итогам 2017 года заняла в рейтинге 28-е место.

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Специалисты портала опросили почти 260 тысяч человек в 100 городах России, чтобы узнать, устраивает ли жителей работа общественного транспорта в их городе. В Барнауле в опросе приняло участие около 2,5 тысяч человек. В ходе исследования жителям городов предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием "Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе".

В 2016 году Барнаул располагался в рейтинге на 33-м месте. Таким образом, показатель был улучшен сразу на 5 позиций.

Из городов с населением более 1 миллиона человек в топ рейтинга вошли только Москва и Санкт-Петербург. В основном миллионеры расположились во второй половине списка. Лидером рейтинга, как и годом ранее, стала Тюмень, второе место у Грозного. Тройку замыкает Ангарск (Иркутская область).

Из городов с населением более миллиона человек Екатеринбург расположился на 12-м месте, Казань - на 14-м, Новосибирск - на 21-м, Пермь - на 32-м и Красноярск - на 33-м.

Что касается других городов Сибири, то Иркутск в общем рейтинге поставили на 26-е место, Новокузнецк — на 27-е место,Томск занял 39-е место, Братск — 41-е место, Бийск — 54-е место, Прокопьевск — 62-е место. В числе главных аутсайдеров оказался Омск. Он расположился на 97-м месте из 100.

Хуже всего ходит общественный транспорт, по мнению жителей, в Балашихе (Московская область), Шахтах (Ростовская область) и Волгограде.