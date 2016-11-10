Барнаул встал в девятибалльные пробки вечером 10 ноября
Дорожные заторы наблюдаются в самых разных частях Барнаула
Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула оказались вечером в четверг, 10 ноября, в плену многокилометровых пробок. Сейчас пробки на дорогах краевой столицы оцениваются в девять баллов.
Согласно сервису "Яндекс. пробки", сложная ситуация наблюдается на проспекте Строителей. Также парализовано движение на части Павловского тракта.
Сложная дорожная ситуация сохраняется и в центре Барнаула. "Стоит" проспект Ленина до площади Октября и от Нового рынка.
Движение также затруднено на улицах Малахова и Попова.
Отметим, что утром барнаульцы также были вынуждены отстоять в пробках. Причина тому – снегопад, который обрушился на город в среду, 9 ноября. Как ранее сообщали в администрации краевой столицы, за ночь с улиц города было вывезено почти четыре тысячи тонн снега.