Барнаул встал в огромных пробках

Утренние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 12 января. К 08:25, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается на 9 баллов (город стоит).

Улицы Попова и Кутузова стоят на большей части своей протяженности. Схожая обстановка на Павловском тракте и улице Власихинской.

Напряженная ситуация с движением на участках проспекта Ленина (от ул. Северо-Западной до пр. Строителей) и улицы Юрина (от Попова и до Малахова). Большие пробки также собрались на улице Власихинской и проспекте Строителей.

Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".