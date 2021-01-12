Барнаул встал в огромных пробках
Критичность дорожной ситуации оценивают на 9 баллов из 10
12 января 2021, 08:28, Роман Кильмяшкин
Утренние пробки сковали движение транспорта в Барнауле 12 января. К 08:25, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", ситуация на дорогах оценивается на 9 баллов (город стоит).
Улицы Попова и Кутузова стоят на большей части своей протяженности. Схожая обстановка на Павловском тракте и улице Власихинской.
Напряженная ситуация с движением на участках проспекта Ленина (от ул. Северо-Западной до пр. Строителей) и улицы Юрина (от Попова и до Малахова). Большие пробки также собрались на улице Власихинской и проспекте Строителей.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
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