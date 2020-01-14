Барнаул занял 20-е место по уровню зарплат из 23 городов России

Средняя зарплата в Барнауле за год увеличилась на 9,6% и составила 30 590 рублей, выяснили эксперты портала "Авито Работа".

Самой высокооплачиваемой сферой в городе стало строительство со средней зарплатой около 38 620 рублей. Чуть меньше получают представители автомобильного бизнеса – 37 860 рублей, а на третьем месте транспорт и логистика – 34 590 рублей. Меньше всего получают представители сферы ЖКХ, туризма и студенты.

Самыми востребованными профессиями среди работодателей стали: производство, сырье, с/х; продажи; строительство; автомобильный бизнес и транспорт, логистика. Соискатели чаще всего интересовались работой в категориях: производство, сырье, с/х; продажи; строительство; без опыта, студенты; транспорт, логистика.

По уровню среднемесячных зарплат Барнаул занял 20-е место из 23 городов России. Меньше получают только в Тольятти, Ульяновске и Волгограде.