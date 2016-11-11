Барнаульца наградили за спасение тонущего ребенка в Монголии

Случай произошел еще летом на реке Ховд

11 ноября 2016, 16:36

Фото: vesti22.tv

Барнаульского рыбака Петра Диндиенко наградило монгольское МЧС за спасение трехлетнего ребенка на реке Ховд, сообщают "Вести-Алтай".

Известно, что житель Алтайского края  ловил рыбу на реке в Монголии. Там он нашел неглубокое место и смог перейти на другой берег. Этот путь увидел местный мужчина и его сын. Они попытались проделать такой же путь, но поскользнулись и провалились в омут. Петр бросился спасать тонущих, но удалось спасти только ребенка, отец утонул. 

По словам барнаульца, омут был очень глубокий - примерно шесть метров. По его словам, плавать в Монголии не умеет практически никто. Поэтому несколько местных жителей, которые находились недалеко, не смогли помочь утопающим.

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