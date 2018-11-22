Барнаульца обвиняют в серии хищений автомобилей у знакомых и отчима

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Жителя Барнаула будут судить за хищения транспортных средств у своих знакомых и отчима, сообщили в краевой прокуратуре.

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В надзорном ведомстве уточняют, что обвиняемый путем злоупотребления доверием похитил три автомобиля у своих знакомых и один автомобиль у отчима.

По версии следствия, злоумышленник действовал под различными предлогами: временное пользование, оказание услуг по ремонту, помощь в подыскании покупателей.

В итоге мужчина взял у своих знакомых и отчима четыре автомобиля, которые в последующем обратил в свою пользу.

Теперь обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.