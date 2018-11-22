Барнаульца обвиняют в серии хищений автомобилей у знакомых и отчима
Теперь мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет
22 ноября 2018, 16:48
Фото: tr.eyeni.biz
Жителя Барнаула будут судить за хищения транспортных средств у своих знакомых и отчима, сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что обвиняемый путем злоупотребления доверием похитил три автомобиля у своих знакомых и один автомобиль у отчима.
По версии следствия, злоумышленник действовал под различными предлогами: временное пользование, оказание услуг по ремонту, помощь в подыскании покупателей.
В итоге мужчина взял у своих знакомых и отчима четыре автомобиля, которые в последующем обратил в свою пользу.
Теперь обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии
Новости партнеров