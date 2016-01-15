Барнаульца осудили за покупку квартиры вместе с ветераном ВОВ

Наказанием за покупку квартиры ветерана Великой Отечественной войны путем мошенничества для жителя Барнаула стало лишение свободы на три года условно, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

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Как удалось выяснить следствию, житель краевой столицы Максим Горемыкин узнал, что хозяйкой однокомнатной квартиры является одинокая 90-летняя инвалид I группы, ветеран Татьяна Белоконева. Мужчина решил заполучить недвижимость путем обмана. В качестве соучастников он пригласил директора агентства недвижимости Ирину Гуцеву и своего знакомого Алексея Стукалова, который должен был сыграть роль номинального покупателя.

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Зимой 2014 года квартира была переоформлена, и ветеран войны лишилась права на жилое помещение. О том, что женщина стала бомжом, она узнала случайно от сотрудника управляющей компании спустя год. Через несколько месяцев Татьяна Белоконева скончалась.

Ранее в отношении директора агентства недвижимости Ирины Гуцевой был вынесен обвинительный приговор, ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. Уголовное дело в отношении других участников группы в настоящее время рассматривается в суде.