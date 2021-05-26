Барнаульца признали виновным в убийстве, которое он совершил 25 лет назад

51-летний житель Барнаула проведёт девять лет в колонии строгого режима за убийство, которое он совершил 25 лет назад. Об этом сообщили в региональном СК.

Тело мужчины в одном из частных домов Барнаула обнаружили в феврале 1995 года. Кроме того, были украдены драгоценности, бытовая техника и одежда на общую сумму более 7,593 млн неденоминированных рублей.

Преступление оставалось нераскрытым 25 лет из-за отсутствия следов, вещественных доказательств и свидетелей. В 2019 году следователи работали с подозреваемым по иному уголовному делу и выяснили, что к убийству может быть причастен его знакомый.

"Используя методы установления психологического контакта, следователь сумел убедить мужчину признаться в содеянном", – сказано в сообщении СК.

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Следователи выяснили, что предприниматель был знаком с убийцей, который имел авторитет в криминальной среде. Кроме того, он сам обратился к мужчине, чтобы тот помог урегулировать вопросы с денежными долгами. В один из дней февраля 1995 года под предлогом поговорить о "деле" мужчина совместно со своим знакомым пришли к предпринимателю домой. Выбрав момент, злоумышленник нанёс предпринимателю 16 ударов топором по голове, а затем не менее пяти раз ударил обухом его жену. От полученных травм семейная пара скончалась на месте.

Забрав из дома ценные вещи, осуждённый и его знакомый скрылись с места преступления.

"В ходе предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – отметили в ведомстве.