Барнаульцам предлагают выключить свет в рамках акции "Час Земли"
Мероприятие, призванное обратить внимание на проблемы экологии, пройдет 25 марта
Фото: sakhalife.ru
Барнаул присоединится к всемирной экологической акции "Час Земли", которая пройдет 25 марта.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, в этом году акция состоится с 20:30 до 21:30. Всем неравнодушным от имени Всемирного фонда дикой природы (WWF) предлагают на один час отключить электричество в домах.
Кроме того, в Барнауле планируется отключить подсветку городских зданий.
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Напомним, что в прошлом году на один час было отключено освещение фасадов зданий администрации города. На один час МУП "Барнаулгорсвет отключит освещение аллеи по проспекту Ленина, подсветку букв "БАРНАУЛ" и подсветку городских часов.