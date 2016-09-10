Барнаульцев 10 сентября ждут на первой осенней продовольственной ярмарке

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Первые осенние продовольственные ярмарки проходят в Барнауле в субботу, 10 сентября, сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.

Всех барнаульцев приглашают приобрести продукты от производителей с 10.00 до 14.00. На ярмарке можно будет купить яйца, птицу, мясо и мясные полуфабрикаты,рыбу, колбасу и многое другое.

В Железнодорожном районе ярмарка будет работать на проспекте Ленина, 71. В Индустриальном районе расположена на улице 50 лет СССР, 51а. В Ленинском районе покупателей ждут на площади Народной (пересечение улиц Исакова и Попова) и в Научном городке. В Октябрьском районе продажа будет вестись на улице Воровского, 108 и проспекте Ленина, 152. В Центральном районе торговые площадки разместят на проспекте Красноармейском, 36 и улице Чайковского, 21.