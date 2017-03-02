Барнаульцев на работе не устраивает зарплата и руководство – опрос

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Исследование, проведенное сайтом по поиску работы Зарплата.ру, показало, что жителей Барнаула по месту своего трудоустройства больше всего не устраивает зарплата, руководство и отсутствие перспектив.

В то же время горожане весьма довольны отношениями с коллегами и уверенностью в сохранении места.

Опрос, проведенный при участии 1494 барнаульцев в январе-феврале, также показал, что 52% респондентов ходят на работу с большим желанием. 34% заявили, что работают без особого энтузиазма, а 14% затруднились с ответом.

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Также половина опрошенных признали, что работают не в полную силу и могли бы трудиться лучше. Четверть респондентов заявили, что практически не раскрывают свой потенциал. Столько же людей ответило, что на своем рабочем месте выкладываются полностью и работают на самом высоком уровне качества и результата.

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Что касается мотивации на работе, то 84% участников опроса назвали в данном случае увеличение заработной платы.

О значении комфортного рабочего места заявили 65% респондентов, о важности карьерного роста сказали 62%. На интересные и разнообразные задачи обратили внимание 55% респондентов, на самостоятельную организацию рабочего процесса указали 46%. 20% опрошенных отметили, что их мотивирует одобрение коллег.

При этом 94% горожан готовы увеличивать производительность труда, если это приведет к увеличению их дохода. По этой же причине 77% опрошенных барнаульцев согласны на увеличение рабочего дня.