Барнаульцев предупреждают о массовом хождении в городе фальшивых банкнот

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Факты хождения поддельных денежных знаков зафиксированы в Барнауле, проинформировали в среду, 17 августа, в УМВД по краевой столице.

В полиции подчеркивают, что в обороте появились фальшивые банкноты самого разного номинала. В данном случае речь идет о купюрах достоинством 100, 500, 1000 и 5000 рублей.

Эти денежные знаки изготовлены посредством капельно-струйного напыления или методом копирования на цветном принтере.

В этой связи городская полиция с 16 по 26 августа проводит в краевой столице оперативно-профилактическое мероприятие "Купюра", которое направлено на борьбу с фальшивомонетничеством.

В правоохранительном ведомстве граждан призывают быть бдительными и советуют сравнивать купюры с имеющимися на руках денежными купюрами аналогичного достоинства.

Схема же фальшивомонетчиков очень проста: злоумышленники занимаются элементарным разменом денег на более мелкие банкноты либо покупают на крупные купюры недорогой товар.

В случае обнаружения фальшивок граждан просят позвонить по телефонам 391-645, 02.