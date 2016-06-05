Барнаульцев приглашают на фестиваль магии и чудес 5 июня

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Фестиваль магии и чудес "Волшебная шляпа" пройдет в Барнауле в воскресенье, 5 июня.

В пресс-службе администрации города отмечают, что на мероприятии соберутся лучшие мастера магии. Они представят такие трюки, как "Волшебные пузыри", номера с шарами и шляпами, фокусы, исчезновение и передвижение предметов, научное шоу и многое другое. В конце фестиваля гостей ждет бумажное шоу и снежная бумажная дискотека.

Мероприятие пройдет в семейном парке развлечений "Солнечный ветер" по адресу: пр. Ленина, 152в. Начало праздника в 14:00.