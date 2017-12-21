Барнаульцев приглашают на предновогодние ярмарки

Жителей Барнаула приглашают на предновогодние ярмарки, которые пройдут 23 и 24 декабря на проспекте Космонавтов, 8 (бывший магазин "Прораб"). Об этом сообщают в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Горожане смогут купить товар от производителей и фермерских хозяйств Алтайского края. На ярмарке будут представлены мясо, колбасные изделия, рыба и рыбная продукция, полуфабрикаты мясные, яйца, кондитерские изделия, мука, масло растительное, сахар, овощи, фрукты. Также на ярмарке можно будет приобрести сладкие подарочные наборы.

В следующем году первая продовольственная ярмарка пройдет 17 февраля.